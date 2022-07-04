В Кузбассе осудили мужчину, который поджег дом соседки из мести. Женщина погибла

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летнего жителя Березовского, который поджег дом соседки, приговорили к 15-ти годам колонии. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Осенью прошлого года ранее судимый мужчина зашел к 55-летней соседке и предложил ей выпить. Женщина отказалась. Тогда молодой человек решил проучить ее и поджег вещи на веранде. Постройка загорелась, и хозяйка дома погибла в огне.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В ходе расследования выяснилось, что житель Березовского причастен к другим преступлениям. Мужчина поджег дом еще одного знакомого - также после ссоры. Кроме того, он украл из недостроенного дома имущество на общую сумму порядка пяти тысяч рублей.

Со следствием мужчина сотрудничал, свою вину признал частично, утверждая, что не хотел убивать соседку.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.