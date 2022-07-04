В Детскую школу искусств Кемерова поступили новые музыкальные инструменты

В Детскую школу искусств № 14 Кемерова поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Юные таланты в новом учебном году смогут заниматься в современных условиях, а именно поступили два рояля «К.Kawai GL-30» светодиодные прожекторы и светильники, генератор сценических эффектов, современные микрофоны, акустическая система с сабвуфером, усилителем, микшерные пульты и в целом «одежда» сцены. Также для проведения занятий поступила интерактивная доска.

Кроме того, в 2022 году педагоги и воспитанники школы искусств уже получили три рояля, аккордеон и баян. На эти цели было направлено более пяти миллионов рублей.