Иван Купала и День, семьи, любви и верности отметят в «Томской Писанице»

Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница".

Музей-заповедник «Томская Писаница» вернулся к традиции отмечать народный праздник славян - Иван Купала, восхваляющий цветение и плодородие.

Но так как 7 июля - в этом году выпадает на четверг, то масштабное празднество состоится днем позже - в пятницу, 8 июля. С 19.00 до 24.00 в «Томской Писанице» на Поляне праздников отметят «Иван Купала», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Русские народные одеяния и тематические аксессуары у гостей приветствуются!

В программе:

- традиционные праздничные обряды,

- солнечный хоровод и прыжки через костер,

- огненное шоу и купальский салют,

- ярмарка мастеров и плетение венков,

- интерактивные площадки, фотозоны, призы и сюрпризы.

- а также живой звук от кавер-группы «В главных ролях» и танцы под звездами с БагаевFM.

В субботу, 9 июля с 13.00 до 16.00 в музей ждет юных гостей на праздник «Иванушка Купала».

Ребят ждет волшебный квест «В поисках папоротника», сказочный аквагрим, дискотека с мыльными пузырями, игры, конкурсы, призы и разные сюрпризы.

На оба праздника детям до пяти лет вход бесплатный, для других гостей цена билета будет варьироваться от 350 до 500 рублей.