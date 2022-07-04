В Новокузнецке трехлетний мальчик ушел гулять, пока родители спали. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности жительницу, чей 3-летний сын в пять утра один гулял по улице Строителей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что около 05.00 поступило сообщение от жителей, которые заметили ребенка без сопровождения взрослых. Полицейские приступили к установлению личностей родителей. Позже инспекторы ПДН уже опрашивали мать мальчика, которая пояснила, что в квартире все спали, а когда проснулись, не обнаружили ребенка. Выяснилось, что мальчик самостоятельно открыл входную дверь и пошел гулять во двор, где его позже увидели прохожие.

Правоохранители провели с ребенком и его родителями профилактическую беседу. После составили протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направлены в комиссию ПДН. Семью мальчика поставили на профилактический учет.