В Кузбассе снизили налоги для предпринимателей

Фото: АПК.

Депутаты Парламента Кузбасса внесли изменения в некоторые региональные законы в сфере налогообложения.

Так, на 50% снизили налог на имущество организаций IT-отрасли на 2022-2025 годы. На 2022-2025 годы снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

Данными мерами поддержки смогут воспользоваться организации, соответствующие следующим условиям:

- IT-организация должна быть аккредитована в Минцифры России;

- 90% доходов организации должно быть от деятельности в IT-области;

- в организации должно работать не менее 7 человек.

Кроме того, депутаты определили сферы применения патентной системы налогообложения (ПСН). Применять ПСН теперь смогут индивидуальные предприниматели, которые специализируются на конкретном виде работ.

Также для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлили налоговые каникулы до 1 января 2025 года.

Мерой поддержки смогут воспользоваться впервые зарегистрированные предприниматели, применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющие деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.