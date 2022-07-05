В Кузбассе будут судить мужчину, который из ревности избил возлюбленную до смерти

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дело 52-летнего жителя Новокузнецка, который избил до смерти сожительницу, направлено в суд для рассмотрения. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина, будучи нетрезвым, приревновал свою 52-летнюю подругу к другому и избил ее до потери сознания. После этого, он закрыл дверь на ключ и ушел из квартиры. Тело погибшей обнаружили сотрудники МЧС, которых вызвали соседи из-за неприятного запаха, исходившего из квартиры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Судьбу новокузнечанина теперь решит суд.