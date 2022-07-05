В аэропортах Кузбасса вырос поток авиапассажиров на внутренних рейсах

Фото: архив "КП"

В Кузбассе значительно вырос спрос на внутренние перевозки, при том что общий пассажиропоток снизился в связи с отменой большинства международных перелетов. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

За первое полугодие 2022 года только на направлении Кемерово - Санкт-Петербург пассажиропоток увеличился на 86% - с 9 700 до 18 051 человека. На направлении Новокузнецк - Санкт-Петербург увеличился на 52% - с 18 907 до 28 801 пассажира.

- Нынешняя геополитическая ситуация способствует развитию внутреннего туризма в России и Кузбассе. Наш регион становится все более привлекательным для туристов не только зимой, но и летом, - отметил губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что интерес к региону заметен по загруженности самолетов.

Авиакомпании стараются делать внутренние путешествия более доступными. Так, с марта появились дополнительные рейсы из кемеровского и новокузнецкого аэропортов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Новосибирск. Возможно будут возобновлены полеты по маршрутам Омск - Новокузнецк и Омск - Кемерово, рейсы из Кемерова в Иркутск, а также полетов в Сочи в зимний период.