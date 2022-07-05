Жительница Кузбасса лишилась более 1,7 миллиона рублей, пытаясь «продлить срок действия сим-карты»

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

41-летняя жительница Прокопьевска стала жертвой мошенников и потеряла более 1,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил якобы сотрудник компании мобильной связи и сообщил, что у нее заканчивается срок действия сим-карты. Для продления мужчина посоветовал срочно посетить ближайший офис оператора или сделать это дистанционно: для чего нужно было назвать лишь код, поступивший в смс и набрать комбинацию цифр на своем мобильном.

Горожанка выбрала второй вариант и под диктовку афериста ввела комбинацию в виде чужого мобильного телефона, подключив к нему переадресацию всех своих вызовов. Женщина вскоре поняла, что общалась с мошенником и отменила переадресацию, однако оказалось поздно. За это время от ее имени в приложении банка был оформлен кредит на сумму пять миллионов рублей, из которых 1,7 миллиона рублей аферисты успели похитить. Дальнейшие операции по ее счету женщина успела заблокировать.

В полиции пояснили, что преступник украл деньги благодаря подключенной услуге переадресации номеров. Аферист вошел в личный кабинет прокопчанки в банковском онлайн-сервисе и перевел его на другой номер, а далее подал заявку на кредит от ее имени и контролировал общение с банком так, чтобы прокопчанка не узнала об этом - все смс-уведомления и смс-коды для подтверждения той или иной операции со счетами поступали не на ее мобильный , а на телефон преступников.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».