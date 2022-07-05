Соцсети: в Кемерове сбили ребенка на самокате

В Кемерове на улице Коммунистической сбили ребенка, переезжавшего дорогу на самокате. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП произошло возле переезда вечером 4 июля. Девушка за рулем Volkswagen Passat CC наехала на юношу, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. На место аварии оперативно прибыли скорая и полиция. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

В комментариях пользователи отмечают, что подобных ДТП можно было бы избежать, если бы родителей учили детей не переезжать дорогу на самокатах, а переходить пешком.