В Кузбассе мужчина сначала успокоил расстроенную женщину, а затем ограбил ее

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Березовском 26-летний мужчина сначала успокоил расстроенную женщину, а затем забрал у нее телефон. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

58-летняя горожанка засиделась допоздна на улице из-за семейных неурядиц. Она плакала, сидя на лавочке, когда к ней подошел незнакомый мужчина и стал успокаивать. Молодой человек приободрил женщину и ушел, но вдруг вернулся, выдернул из рук телефон и убежал.

Женщина обратилась в полицию, и грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».