В Кузбассе попала под суд женщина, которая оформила микрозаймы по чужому паспорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком будут судить 32-летнюю жительницу, которая оформила микрозаймы по чужому паспорту. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в апреле 2022 года в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей стали поступать звонки от коллекторов, которые сообщили, что у нее задолженность перед микрофинансовыми организациями. При этом жительница никогда не обращалась в данные компании.

Правоохранители установили и задержали женщину в незаконном оформлении займа от имени заявительницы. Оказалось, что она является коллегой потерпевшей. Жительница использовала ее копию паспорта, дистанционно подала заявки в две микрофинансовые организации на получение займов, получила 32 тысячи рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.