Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции выявили более 80 нарушений в ходе рейда «Трасса»

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 80 водителей в ходе рейда «Трасса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель рейда - профилактика дорожных происшествий на федеральной трассе «Р255 – Сибирь». Инспекторы дежурят на участке дороги, который находится в границах Кемерова, и проверяют, как автомобилисты соблюдают правила дорожного движения.

Всего за период проведения мероприятия более 80 водителей были привлечены к ответственности за разные нарушения. Чаще всего автомобилисты не пристегиваются, садятся за руль, не имея водительского удостоверения, а также нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части. Кроме того, в ходе рейда инспекторы пресекли перевозку леса, алкоголя и лома черных металлов без соответствующих документов, а также поймали водителя с поддельными правами.