В Кузбассе 10-летнего мальчика сняли с опоры моста

Фото: Росгвардия по Кемеровской области.

В Осинниках эвакуирован ребенок с опоры моста при содействии росгвардейцев. Об этом сообщает Росгвардия по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что вечером экипаж Росгвардии получил сигнал от очевидцев, что на опоре автомобильного моста через реку Кондома находится мальчик. Правоохранители обнаружили 10-летнего ребенка, который спустился ради забавы на опору и не смог самостоятельно подняться. На место прибыли сотрудники МЧС, вместе с которыми мальчика эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

Спасенного ребенка передали для профилактической работы инспекторам ПДН.