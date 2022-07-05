В Кузбассе проходит семинар поисковых отрядов Сибири

Фото: АПК.

Из семи регионов Сибирского федерального округа 150 представителей поисковых объединений принимают участие в семинаре «Наследники Победы», который проходит в кузбасском военно-патриотическом центре «Авангард». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Ребята в возрасте от 12 до 17 лет пройдут подготовку по программе «Школа молодого поисковика». В рамках семинара для них организовали конкурсы и культурно-мемориальную программу, мастер-классы по музейной проектной деятельности и ведению информационной работы поисковых объединений. После обучения они отправятся в поисковые экспедиции.

Чтобы вступить в ряды поисковиков, можно обратиться в отделение по работе с детскими общественными объединениями «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», тел. 8 (3842) 52-21-27.