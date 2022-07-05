«Новые возможности для развития»: на горнолыжном комплексе «Югус» в Кузбассе появится центральное водоснабжение

Фото: Владимир Чернов / ВКонтакте

На горнолыжном комплексе «Югус» в Междуреченске появится центральное водоснабжение и канализация. Об этом сообщил глава Междуреченска Владимир Чернов.

Специалисты и техника уже приступили к работам. Им предстоит прокладывать трубы по дну реки Томь. Строители подключат «Югус» к водозабору, который снабжает весь Междуреченск питьевой водой. А канализационные насосные станции будут доставлять отработанную воду на городские очистные сооружения.

Фото: Владимир Чернов / ВКонтакте

- Без преувеличения, историческое событие, - написал Владимир Чернов.

Глава Междуреченска выразил уверенность, что появление центрального водоснабжения на Югусе откроет новые возможности для развития комплекса, а также пригласил предпринимателей строить у подножия горы новые гостиницы, кафе и рестораны.