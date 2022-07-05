В Кузбассе попал под суд водитель, который совершил ДТП и травмировал человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске перед судом предстанет 23-летний автолюбитель, который в состоянии опьянения совершил ДТП и травмировал человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло в июле 2020 года на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Молодой парень управлял автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109. В результате автоаварии 30-летний водитель отечественного автомобиля получил множественные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Накануне поездки парень употреблял алкогольные напитки. В состоянии опьянения он хотел добраться до дома. Уголовное дело направлено в суд. Жителю грозит до семи лет лишения свободы.