Житель Кузбасса отсудил у администрации 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля

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В Кузбассе мужчина взыскал у Мариинского территориального Управления администрации Мариинского муниципального округа более 300 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Весной прошлого года родственника мужчины за рулем его Toyota Land Cruiser попала передним колесом в глубокую выбоину на дороге, которая не была ограждена предупреждающими знаками. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не усмотрели вины водителя в ДТП. При этом они установили, что проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии.

Владелец автомобиля посчитал стоимость ущерба, причиненного машине в ДТП, и обратился с иском в суд. На заседании представители теруправления настаивали на том, что водитель сам виноват в аварии, а также посчитали сумму причиненного ущерба завышенной. Однако суд пришел к иному выводу и взыскал в пользу истца более 300 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость причиненного материального ущерба, судебные расходы на проведение экспертизы, оплата юридических услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины.