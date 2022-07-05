Предприниматели Кузбасса смогут компенсировать до 80% затрат на логистику при экспорте

Центр поддержки экспорта Кузбасса начинает прием заявок на софинансирование транспортных расходов при отправке товаров на экспорт в рамках расширения перечня мер поддержки. Компании-экспортеры смогут компенсировать до 80% своих затрат, сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что из-за санкций произошло нарушение логистических цепочек. Предпринимателям пришлось искать новые рынки сбыта, партнеров. Новая мера поддержки позволит таким компаниям оптимизировать транспортные расходы и высвободившиеся ресурсы направить на развитие своих компаний

Максимальная сумма поддержки для одного субъекта малого и среднего предпринимательства - 500 тысяч рублей. Услуга будет предоставляться на конкурсной основе. Главное условие для получения субсидии - наличие экспортного контракта 2022 года.

Подать заявку на компенсацию затрат можно, обратившись в Центр поддержки экспорта КуZбасса по тел.: 8(3842) 77-88-60 или электронной почте team@export42.ru.