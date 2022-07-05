В муниципалитетах Кузбасса появляются современные парки и скверы по инициативе жителей

Фото: АПК.

В Кузбассе жители выбирают зоны отдыха в муниципалитетах, которые будут благоустроены в рамках федеральных и региональных программ.

Так, в Ленинске-Кузнецком откроют новую зону отдыха - парк #ВнеГорького. Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Здесь установят террасу, беседки, скамейки; сделают пешеходные и велосипедные дорожки; проведут освещение; приведут в порядок территорию у пруда. На эти работы из консолидированного бюджета выделено 103 миллиона рублей.

В Калтане благоустроят пешеходную зону по улице Дзержинского поселка Постоянный. Бюджет проекта составил около пяти миллионов рублей, которые выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В Гурьевском округе обновят сразу три городских пространства: Парк Металлургов (на благоустройство парка выделено 82,5 миллиона рублей); Сквер рабочих профессий и Парк Победы благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».