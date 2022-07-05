В Кузбассе женщину отправили в колонию за убийство бывшего сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 32-летняя жительница Киселевска признана виновной в убийстве мужчины. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в ноябре 2021 года женщина распивала горячительные напитки в гостях у знакомого, в компании также был бывший сожитель жительницы. Во время застолья он позвал ее домой. Она напомнила ему, что ушла от него. Они поссорились, женщина разбила зеркало и осколком нанесла 40-летнему мужчине порез, а затем попросила присутствующих вызвать скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Жительницу задержали, она не сотрудничала со следствием, признала вину частично, от дачи показаний отказалась. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.