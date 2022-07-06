Скандинавский стиль вашего дома

Фото: ООО «Энергокомплектсервис»

Простота и универсальность, стремление к минимализму и разумному потреблению, отказ от соревнований с кем-либо - все это делает жизнь людей спокойнее и счастливее.

Если вам близок этот стиль в интерьере, то, несмотря на различные ограничения, есть доступные варианты продуктов.

Для качественного и недорогого решения подберем светильники, розетки и выключатели. Все они поддержат общий стиль и помогут прилично сэкономить - до 50%.

Фото: ООО «Энергокомплектсервис»

Обратите внимание на светильники серии Sсandic от JazzWay - крепкий металлический корпус, лаконичный стиль и натуральное дерево в отделке. Очень приятно, что цена в сравнении с многими интернет-магазинами ниже до 10 - 15% и все светильники в наличии в магазинах.

Для розеток и выключателей выбираем серию «Стокгольм» от EKF. Гарантия 7 лет - это уникальное предложение. Выбирая розетки в черном цвете с алюминиевыми рамками, вы экономите до 50% по сравнению с аналогичными решениями у других производителей. Отдельного упоминания заслуживают розетки с USB и Type C в одном устройстве.

Фото: ООО «Энергокомплектсервис»

В качестве аксессуаров и дополнительной подсветки обращаем внимание на серию настольных ламп Gauss. Лаконичный и оригинальный дизайн по очень привлекательной стоимости до 30% дешевле аналогов.

Если есть желание, мы поможем вам в реализации!

Все товары представлены в электромаркетах «Планета Электрика» и на сайте elektro.ru. Доставим в любой город России до пункта выдачи OZON или курьером до дома.