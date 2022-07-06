В Кузбассе 65-летняя пенсионерка пропала в лесу

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Ижморском районе пропала без вести 65-летняя Галина Васильевна Давыдова. Пожилая женщина 5 июля ушла в лес и не вернулась, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс», которые занимаются поисками людей.

В ориентировке говорится, что пенсионерка среднего роста (167 см), нормального телосложения, у нее седые волосы, карие глаза. Она была одета в серую кофту, черные штаны, темно-синие галоши, синий платок.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.