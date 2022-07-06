В «Комсомольском парке» прокомментировали жалобы кемеровчан на вырубку деревьев

Фото: администрация г. Кемерово

Арендатор «Комсомольского парка» отреагировал на жалобы кемеровчан по поводу вырубки деревьев. Официальный комментарий был опубликован на странице мэрии в соцсетях.

Одна из жительниц города пожаловалась в телеграм-канале мэра Ильи Середюка на то, что в очередной раз в парке уничтожают деревья. В ответ представитель арендатора пояснил, что специалисты выполняют санитарную обрезку и уборку аварийных деревьев. Причем, вместо опасных и больных деревьев в парке высаживаются новые.

- 23 кедра и 17 рябин высажены в этом году. Задача - сохранить природу и экосистему для комфортного пребывания гостей, - сообщил представитель арендатора «Комсомольского парка» Иван Сгибнев, подчеркнув, что на территории не планируется никакого масштабного строительства, ведутся лишь плановые работы по улучшению зоны отдыха.