В Кемерове будет реорганизован госпиталь для ветеранов войн

Фото: архив "КП" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн будет реорганизован путем присоединения к нему другой больницы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

В документе сказано, что к клиническому госпиталю для ветеранов войн, который расположен в Кемерове на улице 50 лет Октября, будет присоединена Топкинская районная больница (Топки, улица Революции, 1). При этом отмечается, что основные цели и виды деятельности присоединяемого медучреждения будут сохранены.