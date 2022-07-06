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Общество6 июля 2022 2:58

В Кемерове будет реорганизован госпиталь для ветеранов войн

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн будет реорганизован путем присоединения к нему другой больницы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

В документе сказано, что к клиническому госпиталю для ветеранов войн, который расположен в Кемерове на улице 50 лет Октября, будет присоединена Топкинская районная больница (Топки, улица Революции, 1). При этом отмечается, что основные цели и виды деятельности присоединяемого медучреждения будут сохранены.