За сутки в Кузбассе выявили 33 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 33 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 38 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 482 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 163 496 выздоровели, 2 472 скончались, 514 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.