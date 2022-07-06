В Кемерове произошел пожар в многоэтажке, спаслись 11 взрослых и один ребенок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшей ночью в Кемерове случился пожар в многоквартирном жилом доме на улице Пролетарская. В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 1.41.

В ведомстве отметили, что из подъезда шел дым на момент прибытия первого подразделения. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе один ребенок, до прибытия спасателей. Пожар ликвидировали в 1.57.

В результате возгорания сгорели вещи на общей площади в 4 кв.м в подсобном помещении. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 30 человек и пять единиц техники. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.