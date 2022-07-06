В кузбасской деревне стали доступнее государственные и финансовые услуги

Фото: АПК.

Для жителей деревни Пристань-2 Мариинского округа в библиотеке районного Дома культуры открыта первая «точка доступа» в рамках регионального проекта «Обеспечение доступности государственных и финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов Кузбасса». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Более тысячи жителей деревни теперь смогут бесплатно обращаться за получением государственных и финансовых услуг в режиме онлайн. Отмечено, что планируется открыть 12 «точек доступа» в Мариинском округе.

Теперь необязательно ехать в районный центр, любой житель населенного пункта может оформить пособие или открыть вклад в банке с использованием цифровых сервисов, записаться к врачу. Точки доступа представляют собой стационарные пункты, специально оборудованные компьютером и выходом в интернет, которые располагаются на базе сельских административных зданий, библиотек и других социальных объектов. Одна из важных функций «точки доступа» - обучение азам финансовой грамотности, чтобы противостоять мошенничеству.