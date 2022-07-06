В Кемерове судебные приставы арестовали у мужчины автосервис из-за огромного долга

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове судебные приставы арестовали у горожанина автосервис из-за долга товарищу в размере 2,3 миллиона рублей. Об этом рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Мужчина арендовал у своего знакомого несколько помещений, в которых располагались мойка для автомобилей, гараж и автозаправочная станция. Спустя время договор был расторгнут, однако кемеровчанин отказался передавать помещения. Он продолжал пользоваться ими и при этом не оплачивал арендную плату, а одну из построек смог оформить в собственность. Тогда арендодатель обратился за помощью в суд.

Должник не выплатил долг добровольно, поэтому судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства мужчины в банке и ограничили ему выезд за границу. Кроме того, они арестовали принадлежащее должнику здание автосервиса, электроподъемники, сварочные аппараты, электродрели и домкраты на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество продадут, а вырученные средства направят на погашение задолженности.