Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 5:10

В Кемерове семь человек тушили пожар в трамвае

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове семь человек тушили пожар в трамвае.

В Кемерове семь человек тушили пожар в трамвае.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 5 июля загорелся трамвай маршрута № 3 на улице 40 лет Октября. В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 17.59.

В ведомстве отметили, что из трамвая шел слабый дым на момент прибытия первого подразделения. Из трамвая самостоятельно эвакуировались восемь человек до прибытия спасателей.

Пожар ликвидировали в 18.05. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались семь человек и две единицы техники. Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования транспортного средства.