Вертолет санавиации экстренно доставил беременную женщину в Кемерово

Фото: Минздрав Кузбасса.

Вертолет санавиации Кузбасского центра медицины катастроф 5 июля в 12.30 приземлился на территории юргинского роддома. Об этом сообщает Минздрав Кузбасса.

Юргинские врачи обратились за помощью в областной центр, так как возникли проблемы со здоровьем пациентки со сроком беременности 33 недели. Вертолет санавиации доставил женщину в Кемерово. Медики сработали оперативно.

В данный момент будущая мама находится в роддоме Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова под наблюдением специалистов и проходит все необходимые обследования. Жизни женщины ничто не угрожает. Всего с начала года вертолет санавиации совершил 53 вылета. Всех пациентов удалось спасти.