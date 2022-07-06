Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 5:27

Вертолет санавиации экстренно доставил беременную женщину в Кемерово

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Минздрав Кузбасса.

Фото: Минздрав Кузбасса.

Вертолет санавиации Кузбасского центра медицины катастроф 5 июля в 12.30 приземлился на территории юргинского роддома. Об этом сообщает Минздрав Кузбасса.

Юргинские врачи обратились за помощью в областной центр, так как возникли проблемы со здоровьем пациентки со сроком беременности 33 недели. Вертолет санавиации доставил женщину в Кемерово. Медики сработали оперативно.

В данный момент будущая мама находится в роддоме Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова под наблюдением специалистов и проходит все необходимые обследования. Жизни женщины ничто не угрожает. Всего с начала года вертолет санавиации совершил 53 вылета. Всех пациентов удалось спасти.