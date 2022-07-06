Кемеровчанка зарезала возлюбленного за то, что тот ударил ее

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 43-летняя жительница Кемерова, обвиняемая в убийстве гражданского мужа. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в мае этого года. Супруги распивали спиртное у себя дома. Когда алкоголь закончился, 54-летний мужчина решил сходить в магазин за добавкой, однако женщина его не пустила. Возлюбленные поругались: мужчина ударил подругу по ногам, онав ответ нанесла ему ножевое ранение. Пострадавший умер на месте.

Женщина со следствием сотрудничала и раскаялась в содеянном.

Сейчас уголовное дело передано в суд.