На стройках Кузбасса используют материалы местного производства

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В Кузбассе продолжают стабильно работать предприятия по выпуску бетона, цемента, кирпича, тепло- и гидроизоляционных материалов, железобетонных изделий. В регионе на стройках используют материалы местного производства

На Кемеровском домостроительном комбинате железобетонные изделия могут сконструировать под каждое строение в зависимости от задумки архитектора. С предприятия поступают детали, из которых строители собирают готовую конструкцию. Это обеспечивает короткие сроки и низкую себестоимость строительства.

Плиты, изготовленные на Кемеровском ДСК, сейчас устанавливают на новой набережной, которую строят у Московской площади.

«Мазуровский кирпичный завод» в Кемерове занимается выпуском рядового стандартного строительного кирпича разных марок. В 2020 году на предприятии начали производить камень пустотелый, который используют для строительства на площадках, сейсмичность которых превышает 7 баллов.

В Новокузнецке для строительства используется в основном продукция Новокузнецкого домостроительного комбината. Завод производит железобетонные изделия для возведения высотного жилья, а также детских садов и школ.

На крупнейшем за Уралом производителе цемента ООО «Топкинский цемент» работают пять технологических линий. Производственная мощность завода – 3,7 млн тонн продукции в год.

В Юрге завод по производству кровельных гидроизоляционных материалов является одним из крупнейших производителей мягкой кровли в России.