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Происшествия6 июля 2022 8:26

В Кузбассе за месяц семь человек были найдены погибшими

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В июне волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» получили 316 заявок на поиск людей, семеро из которых были найдены погибшими. Это следует из данных, обнародованных поисковиками.

225 человек нашлись живыми, одному кузбассовцу помогли найти родственников, 73 заявки оказались неподтвержденными. Еще 10 человек пока числятся пропавшими без вести - их поиски продолжаются.

- Из 316 полученных - 50 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 39 - на поиск пожилых людей от 65 лет, - рассказали волонтеры.