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Общество6 июля 2022 8:32

В Кемерове пройдет масштабный праздник по случаю 100-летия ВГСЧ России

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Власти Кузбасса отменили коронавирусные ограничения, которые еще действуют в регионе, ради праздничного мероприятия, посвященного 100-летию создания государственной горноспасательной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

Мероприятия пройдут 8 июля на двух площадках: в Ледовом дворце «Кузбасс» и на Московской площади. Как сказано в документе, на одной локации одновременно не должны находиться более 1000 человек.

В рамках празднования 100-летия ВГСЧ состоятся показательные выступления подразделений, мастер-классы, выставка горноспасательной техники и др. Также на арене Ледового дворца «Кузбасс» пройдет большой концерт.