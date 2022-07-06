В Кемерове пройдет масштабный праздник по случаю 100-летия ВГСЧ России

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Власти Кузбасса отменили коронавирусные ограничения, которые еще действуют в регионе, ради праздничного мероприятия, посвященного 100-летию создания государственной горноспасательной службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

Мероприятия пройдут 8 июля на двух площадках: в Ледовом дворце «Кузбасс» и на Московской площади. Как сказано в документе, на одной локации одновременно не должны находиться более 1000 человек.

В рамках празднования 100-летия ВГСЧ состоятся показательные выступления подразделений, мастер-классы, выставка горноспасательной техники и др. Также на арене Ледового дворца «Кузбасс» пройдет большой концерт.