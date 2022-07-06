Чат-бот Tele2 стал умнее в два раза

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал тренды обращения клиентов в цифровые каналы и выяснил, что число запросов в digital значительно выросло за год. В Tele2 с клиентами общаются не только специалисты службы поддержки, но и робот. Примечательно, что число тем, которые научился решать умный виртуальный помощник, удвоилось.

Цифровые каналы обслуживания становятся все более популярными: в январе-июне количество запросов выросло на 16% год к году. При этом 82% всех обращений в цифровых каналах – это консультации в мобильном приложении оператора. В соцсетях и мессенджерах чаще всего пользователи обращаются в VK (41%), WhatsApp (37%) и Viber (11%). Самые волнующие вопросы - тарифы и услуги (25%), счета и детализация (16%), сервисы передачи данных (7%).

Помимо специалистов службы поддержки, на запросы пользователей в онлайн-каналах отвечает чат-бот. Умный виртуальный помощник обрабатывает более 420 тысяч вопросов в месяц. Большую часть клиентских обращений он решает самостоятельно. Сегодня чат-бот консультирует клиентов по 2 тыс. тем – это в 2 раза выше, чем годом ранее. Год к году показатель клиентской удовлетворенности работой чат-бота вырос на 26 п. п.

- Мы стремимся облегчить клиентский путь и успешно совмещаем технологии и «живое» обслуживание. Абоненты готовы взаимодействовать с чат-ботом по простым вопросам, но иногда не обойтись без участия оператора. Для многих людей по-прежнему важно личное общение, - рассказала Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.