Бывший мигрант фиктивно регистрировал в чужом доме иностранцев, приезжающих в Кузбасс

В деревне Пугачи Кемеровской области осенью 2021 года сотрудники полиции обнаружили дом, в котором оказались зарегистрированы 45 иностранных граждан. Но проживали они там фиктивно, так как на самом деле никогда по этому адресу не появлялись. В ходе расследования полицейские выяснили, что помощь мигрантам предоставил 42-летний житель Кемерова.

Сам уроженец иностранного государства, также фиктивно зарегистрированный в доме своей знакомой, после получения гражданства России, без ведома владелицы в течение целого года регистрировал по тому же адресу своих соотечественников, приезжающих в Кузбасс. Затем эту «услугу» он стал предоставлять и приезжим из других государств, за раз прописывая в доме от одного до пяти человек.

На данный момент кемеровчанину предъявлено обвинение в совершении 45 эпизодов преступления, совершенного по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.