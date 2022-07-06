Пожарные части Белова получили новую технику

Новые машины повышенной проходимости сегодня получили пожарные части № 2 и № 3 города Белово, входящие в состав Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Стоимость техники - 40,7 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Автоцистерны на базе автомобилей «Урал» оснащены подогревом - это необходимо для работы в условиях сибирской зимы. Машины оборудованы полным набором аварийно-спасательного снаряжения. За один раз цистерна может перевозить шесть тонн воды, 350 литров пенообразователя.

Также для Агентства по защите населения и территории Кузбасса приобретена пожарная автолестница. Она выдвигается на 30 метров, что позволит проводить эвакуацию из окон 10 этажа или с крыши 9-этажного дома.