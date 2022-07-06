В Кемерове заработает новое и бесплатное арт-пространство

Фото: Кемеровский дворец молодежи

8 июля 2022 года на территории Дворца молодежи города Кемерово (ул. Рукавишникова, 15) откроется творческое пространство «Контейнер». Новый сезон работы арт-площадка начнет с проведения праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности.

В 18.00 «Контейнер» будет ждать жителей и гостей города всех возрастов. Они смогут поучаствовать в семейной эстафете, играх и конкурсах для детей и их родителей, превратиться в любого героя с помощью аквагрима и насладится живым вокалом. У Дворца молодежи будут организованы летние фотозоны с ростовыми куклами и воздушными шарами.

С 8 июля по 20 августа кемеровчане смогут бесплатно посетить разнообразные тематические мероприятия: музыкальные фестивали, турнир по игре в FIFA, развлекательные программы для всей семьи. Организаторы площадки приглашают всех желающих провести время на свежем воздухе среди своих единомышленников по пятницам с 18.00 до 20.00 и субботам с 16.00 до 18.00.

Проект арт-пространства «Контейнер» межрегиональной общественной организации «Полигон» в 2021 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Цель площадки – создать в городе Кемерово комплексную общественную творческую среду для формирования у молодежи активной гражданской позиции через организацию мероприятий совместно с городскими сообществами.