В Кемерове в седьмой раз прошел фестиваль «Родная нить»

Во вторник, 5 июля, кемеровчане отметили седьмой семейный фестиваль «Родная нить».

Праздник под девизом «Великие дела рождаются в семье» прошел на главной сцене бульвара Строителей. Он открывает череду праздников во всех районах города. На фестивале гостей ждали: встречи с интересными людьми города, концертная программа, конкурсы, розыгрыши призов, фотозоны, сюрпризы.

Фестиваль открылся с демонстрации нарядов для школьников. После чего ведущий объявил о разных фотозонах и маршрутных листах, по которым позже разбрелись гости. Места для фото и развлечений были представлены различными кемеровскими компаниями - партнерами мероприятия.

Дети могли попробовать себя в физике, попрыгать на батуте, так же были зоны, где им рисовали грим и делали интересные прически. Помимо всех развлечений на данном мероприятия прошла благотворительная акция для приюта, где люди могли сфотографироваться с собаками за 100 рублей. Собранные деньги пошли в фонд для бездомных животных. Также были представлены фото четвероногих обитателей приюта, которых можно забрать домой.

Продавались разные сувениры и рукодельные работы, оригинальные сладости и другие вкусности. Гости могли пообщаться с семейными психологами в интересном формате, например, нарисовав рисунок.

За полчаса до конца праздника состоялся флешмоб: все присутствующие выстроились в форме букв, составив из них слова «родная нить».