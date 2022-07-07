В Кузбассе осудили женщину, которая отказывалась лечить своего ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Кемерова, которая не давала таблетки своему больному сыну, обвинили в жестоком обращении с ребенком. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

У маленького сына кемеровчанки было диагностировано неизлечимое заболевание, однако женщина не стала давать ему назначенные врачом лекарства и водить на необходимые медицинские процедуры. Из-за отсутствия лечения заболевание стало прогрессировать. Работники специализированного центра сообщили в этом следственные органы, мальчика забрали из семьи и положили в больницу. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Кемеровчанка со следствием сотрудничала, признала свою вину и пересмотрела свое отношение к необходимости лечения сына.

Суд назначил женщине 10 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком один год.