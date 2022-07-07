Соцсети: в Кемерове была погоня со стрельбой

В Кемерове неизвестные пытались скрыться от полиции на автомобиле, но были задержаны. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Ворошилова. На видео, опубликованном во «ВКонтакте», видно, как полиция задерживает двух молодых людей. Рядом с местом ЧП стоит как минимум четыре патрульные машины.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

- Было все, как в боевике: погоня, выстрелы, дубинки, - написал автор ролика.

Пользователи предположили, что были пойманы наркоторговцы.

Официальная информация об инциденте пока не поступала.