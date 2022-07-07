Доверчивая жительница Кузбасса лишилась квартиры и перевела мошенникам около трех миллионов рублей

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

49-летняя жительница Мариинска, поверив мошенникам, продала квартиру и лишилась нескольких миллионов рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались оформить кредит от ее имени. Мужчина рекомендовал для сохранения средств срочно самой получить несколько кредитов. Женщина поверила и в течение нескольких дней оформила займы в различных банках на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Когда кредитный потенциал был исчерпан, мужчина предложил жительнице Мариинска продать квартиру. Она выполнила и это. В общей сложности женщина перевела аферистам около трех миллионов рублей.

Вскоре горожанка поняла, что лишилась единственного жилья и набрала кучу кредитов. Она обратилась в полицию, но там свои действия объяснить не смогла. Женщина выполняла все инструкции мошенников, не подвергая информацию сомнению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».