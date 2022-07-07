В Кузбассе лишили прав мужчину, который сбил человека и скрылся с места ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Топках лишили водительских прав мужчину, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в конце июня на улице Чехова. Водитель иномарки сбил женщину, которая с ребенком переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и уехал. Ребенок не пострадал, а женщина была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

В городе был объявлен план «Перехват» и водителя задержали. Им оказался местный житель, стаж вождения которого составляет 53 года. Пожилой мужчина объяснил свой поступок тем, что переволновался и резко почувствовал себя плохо. Он также попросил прощения у пострадавшей.

Суд на один год лишил автомобилиста права управления транспортными средствами.