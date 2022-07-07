В Кемерове будет организована прямая трансляция мероприятий, посвященных 100-летию ВГСЧ России

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина САРДАКОВА

Региональный Медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Правительством Кузбасса организует прямую трансляцию торжественных мероприятий, посвященных 100-летию создания государственной горноспасательной службы России.

На несколько дней Кемерово стал центром масштабных событий, приуроченных к этой дате. С 4 июля в областном центре проходят всероссийские соревнования по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб, выполняющих горноспасательные работы. Завершающий и самый зрелищный этап соревнований - «Горноспасательная эстафета» - состоится на арене ледового дворца «Кузбасс» 8 июля. Финал можно будет увидеть в эфире телеканала «Кузбасс 1», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Смотреть: 8 июля, в пятницу, с 10.00 до 12.30 и с 16.00 до 20.00 в официальных аккаунтах ВК и ОК Правительства и ТК «Кузбасс 1». В 18.00 - в эфире телеканала.