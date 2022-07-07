В Кемерове на концерте, посвященном 100-летию ВГСЧ, выступит Александр Маршал

В Кемерове на большом праздничном концерте, посвященном 100-летию специализированной горноспасательной службы, выступит известный рок-музыкант Александр Маршал. Об этом сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале.

Фото: Александр Маршал / ОК

Он рассказал, что в финальный день торжеств мероприятия пройдут в ледовом дворце «Кузбасс» и на Московской площади - сейчас там заканчивается подготовка. Завтра, 8 июля, там состоятся выставка техники МЧС, показательные выступления спасателей, а также праздничный концерт с участием Александра Маршала.

Трансляцию мероприятий можно будет посмотреть в эфире телеканала «Кузбасс 1», а также в социальных сетях.

Напомним, что в честь юбилея ВГСЧ в Кемерове с 4 по 8 июля проходят различные мероприятия, в том числе Всероссийские соревнования по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих горноспасательные работы.