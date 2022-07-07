В Кемерове ограничат парковку и движение транспорта в связи с празднованием 100-летия ВГСЧ

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию ВГСЧ, ограничат парковку и движение транспорта в нескольких районах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, парковка будет запрещена с 20.00 четверга, 7 июля, до 15.00 8 июля у монумента «Память шахтерам Кузбасса»; с 20.00 7 июля до 21.00 8 июля - по обеим сторонам Притомского проспекта (от ул. Терешковой до дома № 13 по пр. Притомскому), а также на дороге-дублере пр. Притомского и на парковках, прилегающих к Московской площади.

Кроме того, временные знаки, запрещающие парковку, будут выставлены с 20.00 7 июля до 16.30 8 июля у площади Пушкина, у часовни за зданием областной администрации, у ТРЦ «Лето», ГЦС «Кузбасс», на просп. Ленина 90/2 и на площади Волкова, а с 22.00 7 июля до 15.00 8 июля - по просп. Советскому (от ул. Красной до ул. 50 лет Октября).

Машины, которые будут припаркованы в зоне действия временных дорожных знаков, переместят на эвакуаторе на стоянку у ТЦ «Променад-3» (пр. Ленина, 59а).

В сам день проведения праздника, 8 июля, в районе Московской площади с 14.00 до 21.00 будет закрыто движение транспорта по дороге-дублеру Притомского проспекта.