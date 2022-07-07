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Происшествия7 июля 2022 7:18

В Кузбассе будут судить женщину, которая украла деньги у знакомого, а потом подожгла его квартиру

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тайге перед судом предстанет 27-летняя женщина, которая обвиняется сразу по нескольким статьям, среди которых уничтожение чужого имущества и покушение на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Женщина, находясь в гостях у 61-летнего знакомого, решила похитить деньги с его банковской карты. Взяв телефон мужчины, она оформила кредит на 10 тысяч рублей, а затем забрала его банковскую карту и стала рассчитываться ею в магазинах. Владелец обнаружил пропажу денег и обратится в полицию. 27-летняя знакомая попросила мужчину забрать заявление о краже, однако тот отказал ей в грубой форме. Тогда женщина решила отомстить и подожгла квартиру мужчины. Он остался жив, выбравшись из горящего жилища через окно.

Женщина со следствием сотрудничала, свою вину признала полностью. Сейчас дело передано в суд.