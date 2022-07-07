Более 7 миллионов клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись

Фото: пресс-служба Tele2

Год назад оператор мобильной связи Tele2 внедрил цифровую подпись, и за это время безбумажный формат обслуживания выбрали более 7 млн клиентов. Оператор провел более 600 тысяч операций в электронном виде, сэкономив время клиентов и более 90 тонн бумаги.

Современный и полезный инструмент – цифровая подпись – появился в компании год назад. Клиенты получили возможность быстро и бесконтактно подписывать документы в электронном виде. Электронную подпись можно использовать для смены тарифа, актуализации данных, получения детализации. Вместо печати бланка и ручной подписи формируется электронное заявление, а операция подтверждается посредством уникального SMS-кода. Его нужно сообщить сотруднику салона Tele2. Код приходит каждый раз, когда абонент обращается за той или иной процедурой в салон оператора.

- За этот год мы провели более 600 тысяч операций в электронном виде, сократив время клиентов на обслуживание и сэкономив значительный объем бумаги. В планах до конца 2022 года – увеличить число пользователей цифровой подписи и перенести ее на все операции, - рассказал директор по клиентскому сервису Tele2 Иван Рыбинцев.

Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись клиенты Tele2 могут в салонах оператора, через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. Новые абоненты смогут сделать это сразу же при оформлении договора.