Синоптики пообещали жителям Кузбасса жаркие выходные

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ближайшие дни в Кузбассе ожидается аномальная жара. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Кемеровского гидрометцентра.

В выходные жителей Кузбасса ждет повышение температуры, сильнее всего воздух прогреется в воскресенье, когда столбики термометров покажут +30 градусов. При этом по области пройдут кратковременные дожди, грозы и будет дуть сильный ветер.

Так, в пятницу, 8 июля, ночью ожидается +9... +14 градусов, днем +22... +27. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14. Возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром будет туман.

В субботу, 9 июля, синоптики прогнозируют температуру воздуха +9... +14, днем прогреется до +23... +28. Ветер также будет северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Осадков по области не обещают, только по югу местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 10 июля, ночью будет +10... +15 градусов, днем +25... +30. Ветер - северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В конце недели по области прогнозируется горимость 2, местами 1, 3 классов.