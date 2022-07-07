Четверо кузбасских студентов получат по миллиону рублей на стартапы

Фото: пресс-служба АПК

Четыре кузбасских студента стали победителями первой волны всероссийского конкурса «Студенческий стартап», каждый из них получит на запуск своего проекта по миллиону рублей. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Студенты представили свои разработки в сфере информационных технологий, новых приборов и производственных технологий, медицины и здоровья, а также биотехнологий.

Так, Денис Березин из КузГТУ победил с проектом «Разработка телемедицинского сервиса для помощи в реабилитации пациентам с поражением лицевого нерва» в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения». Учащийся этого же вуза Михаил Герасимов стал лучшим с проектом «Разработка 3D-принтера, печатающего пресс-формы для литья пластмасс под давлением» в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Студент Юргинского технологического института Владислав Рашитов победил в этом же направлении с проектом «Разработка программно-аппаратного комплекса робота-толкателя кормов на животноводческой ферме», а студентка КемГУ Анна Веснина - в направлении «Биотехнологии» с проектом «Услуга по формированию комплексного подхода к питанию, опирающегося на персональные данные потребителя, как эффективного средства профилактики атеросклероза».

По условиям конкурса в течение года победителям необходимо зарегистрировать юрлицо, создать прототип товара, а также разработать бизнес-план и сайт проекта.

- Сейчас очень важно развивать технологическую независимость нашей страны. На это направлен целый комплекс федеральных и региональных мер. Грантовая поддержка нашей молодежи от Фонда содействия инновациям - это не просто существенные финансовые вливания в развитие стартапов. Уверен, она станет хорошим стимулом для других студентов начать активно заниматься научной деятельностью и развивать свои разработки в технологической сфере, - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Сейчас идет прием заявок на вторую волну проекта «Студенческий стартап», который завершится 15 июля. Проконсультироваться по участию в конкурсе можно в Кузбасском технопарке - региональном представительстве Фонда содействия инновациям.